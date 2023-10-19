خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار ترخيص المباسط الموسمية

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لإصدار ترخيص المباسط الموسمية.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه من خلال هذه الخدمة يمكن إصدار ترخيص المباسط الموسمية خلال المواسم التي تقوم الأمانة أو البلدية أو البلدية الفرعية بتحديدها، مثال موسم رمضان أو الحج أو موسم الربيع أو غيرها. اضافة اعلان





الخطوات



الشروط الواجب توفرها لاستخراج تراخيص المباسط الموسمية



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