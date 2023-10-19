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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار ترخيص المباسط الموسمية

Furas
بوابة الاستثمار البلدي
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لإصدار ترخيص المباسط الموسمية.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه من خلال هذه الخدمة يمكن إصدار ترخيص المباسط الموسمية خلال المواسم التي تقوم الأمانة أو البلدية أو البلدية الفرعية بتحديدها، مثال موسم رمضان أو الحج أو موسم الربيع أو غيرها.اضافة اعلان

الخطوات

1 - استعراض المواسم الخاصة بالأمانة أو البلدية.
2 - تحديد الموسم واستعراض الأنشطة المتاحة بالموسم المحدد والمتاح تقديم طلبات التصاريح عليها.
3 - تعبئة بيانات الطلب وإرساله للبلدية.
4 - سداد الرسوم بعد اعتماد البلدية.

الشروط الواجب توفرها لاستخراج تراخيص المباسط الموسمية

1 - أن يكون مقدم الطلب مواطنًا.
2 - أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
3 - أن تتوفر وسائل السلامة المطلوبة بالموقع.
4 - أن تكون ثابتة وفي مكان واحد وغير متنقلة.
5 - وجود أصل الترخيص وتقديمها للجهات المعنية عند التفتيش.
6 - أن لا تسبب مضايقات للمحلات التجارية والمساكن المجاورة.
7 - أن لا تسبب في عرقلة السير وحـركة المرور للسيارات والمارة.
8 - يتم تحديد نوع النشاط في كل مبسط بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد.
9 - يمنع من مـزاولة بيع كل من لا تتوفر فيه الشروط الصحية الخاصة بالأنشطة الصحية ويعاقب من يخالف ذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بكل نشاط.
10 - يلتزم صاحب البسطة بقفل بسطته عند انتهاء وقت العمل ويجب المحافظة على نظافة الموقع.
11 - يجب أن يمارس صاحب الترخيص العمل بنفسه في البسطة التي حصل عليها.
12 - لا يسمح بتوسعة البسطة أو إضافة أجزاء خارجية أو استغلال المساحات المحيطة بها.
13 - أن لا تسبب البسطة في تجميع النفايات حولها بسبب الاستخدام من البائع أو الزبائن.
14 - استخدام عبوات بلاستيكية محكمة الغلق للمشروبات الباردة ( العصائر و السوبيا ) و يمنع تعبئتها داخل أكياس بلاستيكية.

 التسجيل في بوابة الاستثمار البلدي

وأوضحت الوزارة أنه يجب على مقدم الطلب التسجيل في بوابة الاستثمار البلدي فرص على هذا الرابط (اضغط هنا) وذلك ليتمكن من اعتماد العقد وسداد قيمته الإيجارية.

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