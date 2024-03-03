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خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في مدينة جدة

الملاحة الجوية
الملاحة الجوية
أ أ
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد إداري تنفيذي) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:اضافة اعلان

- مساعد اداري تنفيذي - جدة (Executive Admin Assistant)
المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال، الادارة المكتبية، الادارة العامة) أو مايعادلها (لا يشترط خبرة).

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصصات الموضحة أعلاه.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجازة استخدام الحاسب الآلي.
- لا يشترط الخبرة السابقة.

نبذة عن الشركة:


شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا يستمر حتى يوم الجمعة 1445/8/27هـ (الموافق 2024/3/8م)

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