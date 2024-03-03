خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في مدينة جدة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (مساعد إداري تنفيذي) لحملة البكالوريوس (لا تتطلب الخبرة) للعمل في مدينة جدة على النحو التالي:



- مساعد اداري تنفيذي - جدة (Executive Admin Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس في (ادارة الأعمال، الادارة المكتبية، الادارة العامة) أو مايعادلها (لا يشترط خبرة).





الشروط العامة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

