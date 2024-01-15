حقيقة إعفاء الضمان الاجتماعي للطلاب من رسوم الجامعات والمعاهد

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نفت وزارة الموارد البشرية، إعفاء الطلاب المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي من سداد رسوم الجامعات والمعاهد بالمملكة.

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سداد رسوم الجامعات والمعاهد لمستفيدي الضمان



حياك الله احمد

نعتذر منك، لا يوجد تسديد رسوم مقابل الدراسة في الجامعات أو المعاهد من قبل الضمان الاجتماعي المطور.



شاكرين لك. — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 15, 2024

الإعفاء من رسوم القدرات العامة والتحصيل



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "نعتذر منك، لا يوجد تسديد رسوم مقابل الدراسة في الجامعات أو المعاهد من قبل الضمان الاجتماعي المطور".في المقابل، يتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة والتحصيل الدراسي).وتكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):اختبار القدرات العامة 4 مراتاختبار التحصيل الدراسي مرتين.واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.