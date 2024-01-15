الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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حقيقة إعفاء الضمان الاجتماعي للطلاب من رسوم الجامعات والمعاهد

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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نفت وزارة الموارد البشرية، إعفاء الطلاب المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي من سداد رسوم الجامعات والمعاهد بالمملكة.
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سداد رسوم الجامعات والمعاهد لمستفيدي الضمان

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "نعتذر منك، لا يوجد تسديد رسوم مقابل الدراسة في الجامعات أو المعاهد من قبل الضمان الاجتماعي المطور". 

الإعفاء من رسوم  القدرات العامة والتحصيل 

في المقابل، يتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة والتحصيل الدراسي).
وتكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):
اختبار القدرات العامة 4 مرات
اختبار التحصيل الدراسي مرتين.
واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.



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