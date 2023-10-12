حضوريًا وعن بُعد.. معهد الإدارة العامة يُعلن عن برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة
الإنجليزية)، للجنسين في عدة مناطق.
وأوضح أن هذه البرامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام "حضوريًا" أو "عن بًعد" على النحو التالي:
البرامج
1- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد).
2- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري).
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جدة
- الدمام
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري).
- الرياض
- عسير
طريقة التقديم
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/3/2هـ (الموافق
2023/9/17م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/3/29هـ (الموافق
2023/10/14م).
معهد الإدارة العامة
والمعهد هو جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات
المتلاحقة في مجال الإدارة وتطوير الموارد البشرية للإسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق
المستهدفات التنموية للملكة.
ويسهم المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.