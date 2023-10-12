حضوريًا وعن بُعد.. معهد الإدارة العامة يُعلن عن برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في (برامج اللغة الإنجليزية)، للجنسين في عدة مناطق.

وأوضح أن هذه البرامج مكثفة مدفوعة بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام "حضوريًا" أو "عن بًعد" على النحو التالي: اضافة اعلان





البرامج



جدة

طريقة التقديم



معهد الإدارة العامة

