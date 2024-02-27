حساب المواطن يوضح هل "حافز" يُوقف دعم البرنامج؟

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أوضح حساب المواطن موقف المستفيد، الذي يحصل على دخل من "حافز"، من الحصول على الدعم من البرنامج.





حساب المواطن والحصول على دخل من "حافز"



وعليكم السلام ، في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ، https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك February 27, 2024

شروط استيفاء الأهلية

وقال حساب المواطن على حسابه بمنصة "إكس"، "في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.وتابع، "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا )".جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "هل حافز يُوقف حساب المواطن؟".







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.







المستهدفون من حساب المواطن

