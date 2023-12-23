حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم صرف المبالغ المرتجعة مع مبلغ الدعم الشهري الخاصة بالمستفيد في حالة الأهلية والاستحقاق.





مبالغ حساب المواطن المرتجعة اضافة اعلان



أحقية المبتعث في حساب المواطن:



تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مبالغ الدعم المترجعة وآلية الحصول عليها.وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: "إنه تم صرف المبالغ المرتجعة مع مبلغ الدعم الشهري، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن أحقية الطالب الجامعي الذي يدرس بالخارج لدعم المواطن.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أحد الأشخاص يقول فيه :" لو كان طالب جامعي يدرس في الخارج على حسابه الخاص فهل له حساب مواطن بما أنه في سكن مستقل؟".وجاء الرد " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".كذلك أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".