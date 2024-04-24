حساب المواطن يوضح.. ماذا تعني حالة الدفعة بانتظار الصرف؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفديين بشأن المقصود بحالة الدفعة بانتظار الصرف.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "ما المقصود بـ حالة الدفعة "بانتظار الصرف"؟".



حساب المواطن وحالة الدفعة بانتظار الصرف



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

