حساب المواطن يوضح.. ماذا تعني حالة الدفعة بانتظار الصرف؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفديين بشأن المقصود بحالة الدفعة بانتظار الصرف.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "ما المقصود بـ حالة الدفعة "بانتظار الصرف"؟".
حساب المواطن وحالة الدفعة بانتظار الصرفوأجاب حساب المواطن، بقوله إن من أسباب ان تكون الدفعة في الانتظار ما يلي:
1- أن يقوم المستفيد بتغيير الايبان البنكي قبل موعد ايداع الدعم فيتم وضع الدفعة في الانتظار والتحقق من الايبان الجديد وفي حال كان الايبان صالح يتم ايداع الدفعة مع الدورة القادمة
2- أن يكون الايبان البنكي صالح ولم يقم المستفيد بالضغط على ايقونة ( تاكيد الايبان البنكي ) وفي هذي الحالة يجب الدخول للحساب والتوجة للدفعات المالية والضغط على الايقونة لكي يتم ايداع الدعم.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.