الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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حساب المواطن يوضح سبب التغير في مقدار الدعم

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن أسباب تغير مقدار الدعم من مستفيد إلى آخر وبين شهر وآخر.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفدي قال فيه : "السلام عليكم .. الدعم جاني ناقص عن الشهر السابق ما السبب؟".اضافة اعلان

اختلاف قيمة الدعم


وأجاب البرنامج بقوله : "وعليكم السلام ، التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج".
وأضاف برنامج حساب المواطن، أن هذه الضوابط قد تسبب اختلاق قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها.
وتابع أنه "بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية : ⁦http://portal.ca.gov.sa

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة الخاصة بصرف الدعم، من دفعة شهر أكتوبر الجاري.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن يتم تطبيق الحد المانع من وهل سيتم من الشهر المقبل؟.

تطبيق المحددات الجديدة


وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : "تم تطبيق المحددات اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر ، ويختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.
وتابع حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب في حالة إيقاف الخدمات، للحصول على الدعم.

حساب المواطن وإيقاف الخدمات


جاء ذلك في رد من البرنامج، على سؤال مستفيدة، قالت فيه: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. لو سمحت إذا الموظفه وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن ..؟علما بأن الزوج عليه ايقاف خدمات؟".
وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بقوله: "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".
وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية صرف المبالغ المرتجعة مع الدعم الشهري.

المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" يعني المبلغ المرتجع هذا يصرف لي أو يشطب أو كيف؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ويتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري؟".

رد سريع من حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار بشأن كيفية حذف الحساب كتابع والتسجيل مجددا في حساب آخر.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل أقدر إذا حذفت حسابي كمستفيد رئيسي أقدر أكون تابع مع الوالدة؟ أتمنى الرد بأسرع وقت".

وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، وفي حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب.

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