حساب المواطن يوجه بعدم إضافة الزوج في هذه الحالة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن كيفية صرف الدعم لعائلة السجين.



دعم المواطن لعائلة السجين:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول :" السلام عليكم.. أنا أسرة سجين وقطع حساب المواطن إيش أحتاج بيانات عشان أقدم فيها" . اضافة اعلان



وجاء الرد : "وعليكم السلام، بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".



السجين ممنوع من دعم المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، حول أحقية السجين في صرف الدعم الشهري للمواطن.



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "هل حساب المواطن ينقطع عن السجين عند أسْره؟".



وجاء الرد :" حياك الله ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ، و بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولا يتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ".