حساب المواطن يلزم مستفيدي "تمهير" بهذا الأمر

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ألزم حساب المواطن، المستفيدين من برنامج "تمهير"، بالإفصاح عن ذلك ضمن بيانات الدخل".

وقالت: "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن". اضافة اعلان



في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 3, 2023





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

