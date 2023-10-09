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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية احتساب مدة السفر،و والتي تتسبب في وقف دعم المواطن.

مدة السفر ووقف دعم المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا ستفسر فيه قائلا : "مرحبا هل مدة السفر ٩٠ يوما التي توقف الدعم تحسب بالتاريخ العربي أم الميلادي؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما".

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن..  نسعد بخدمتك".

توقف دعمه في حساب المواطن:



وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".

وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

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