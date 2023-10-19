الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار، بشأن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.

التسجيل في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك ..  لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج ..  نسعد بخدمتك".

التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:


كما كشف أيضا حساب خدمة المستفيدين عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تفاعل مع استفسار من قبل أحد المواطنين والذي تساءل فيه قائلا  :" أقدر أحذف حسابي ولو حذفته متى أقدر أسجل؟ ".

وجاء الرد : " بإمكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية (تسجيل دخول ، بيانات المستفيد ) والضغط على حذف الحساب".

وأوضح أنه  في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa  .

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