حساب المواطن يكشف سبب تبكير موعد إيداع الدعم الشهري

أ أ

كشف حساب المواطن، سبب تغيير موعد إيداع الدعم لشهر نوفمبر الجاري – الدفعة 72.

وأعلن حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "سيتم صرف الدعم للدفعة 72 يوم الخميس بتاريخ " 9 نوفمبر". اضافة اعلان

وعزا سبب تبكير موعد الإيداع هذا الشهر إلى أنه "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

