الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
وأشار أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية احتساب مدة السفر،و والتي تتسبب في وقف دعم المواطن.

مدة السفر ووقف دعم المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا ستفسر فيه قائلا : "مرحبا هل مدة السفر ٩٠ يوما التي توقف الدعم تحسب بالتاريخ العربي أم الميلادي؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما".

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن..  نسعد بخدمتك".

توقف دعمه في حساب المواطن:

وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".

وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

حساب المواطن
10:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ماذا تعني حالة "مكتمل" في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
10:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تفاصيل خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

حساب المواطن
9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

اقرأ أيضا

منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

مساند يوضح طريقة الحصول على عقد التوسط والقياسي

معهد الإدارة العامة يعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة

5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

حساب المواطن 7:04 م السبت، 23 سبتمبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تأثر الدعم بوجود سائق خاص

حساب المواطن 7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

حساب المواطن
5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

F7-94NoXAAALgSc
2:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد
12:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

حساب المواطن
12:09 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

حساب المواطن
10:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ماذا تعني حالة "مكتمل" في حساب المواطن؟