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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يحدد معايير أعلى سقف للدعم المستحق

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن أعلى استحقاق لدعم المواطن.

أعلى استحقاق لدعم المواطن:


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل صحيح أن أعلى مبلغ هو ٢٠٨٨ ".اضافة اعلان

وجاء الرد : " يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعاييرالآتية:
1-إجمالي دخل الأسرة
2- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل وتابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)" .

توقف دعمه في حساب المواطن:


وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".

وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

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