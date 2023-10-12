حساب المواطن يحدد معايير أعلى سقف للدعم المستحق

أ أ
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن أعلى استحقاق لدعم المواطن.
أعلى استحقاق لدعم المواطن:
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل صحيح أن أعلى مبلغ هو ٢٠٨٨ ".
وجاء الرد : " يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعاييرالآتية:
1-إجمالي دخل الأسرة
2- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل وتابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)" .
توقف دعمه في حساب المواطن:
وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".
وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".