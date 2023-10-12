حساب المواطن يحدد معايير أعلى سقف للدعم المستحق

أعلى استحقاق لدعم المواطن:



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توقف دعمه في حساب المواطن:



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن أعلى استحقاق لدعم المواطن.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل صحيح أن أعلى مبلغ هو ٢٠٨٨ ".وجاء الرد : " يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعاييرالآتية:1-إجمالي دخل الأسرة2- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد (العائل وتابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18)" .وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مواطن توقف استحقاقه في دعم المواطن منذ 2020.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :"أنا متوقف عني الدعم من 2020 .. وكنت أعزب وما ينزل لي شي.. و الآن انا متزوج وتم تحديث بيناتي وتم تأهيلي هل يتم تعويضي لسنوات الماضية بشكل رجعي أو خلاص راحت عليّ".وجاء الرد :" حياك الله.. في حال تم إعادة تقديم الطلب لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة ، ويتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية".