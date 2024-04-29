حساب المواطن يجيب.. لدي رخصة محل مرتبطة بسجل تجاري هل أفصح عن أحدهما فقط؟

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أكد برنامج حساب المواطن أنه يجب على جميع المستفيدين الإفصاح عن أي دخل ناتج عن أي نشاط تجاري.



حساب المواطن والسجل التجاري



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه : "لدي رخصة محل مرتبطة بسجل تجاري هل أفصح عن أحدهما فقط ؟".وأجاب برنامج حسب المواطن، بقوله : "على المستفيد أن يفصح عن الدخل الناتج من أي نشاط تجاري من (سجل تجاري)".أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.-الدخول على دراسة الأهلية.-الضغط على تقديم اعتراض.-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.