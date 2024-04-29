الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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حساب المواطن يجيب.. لدي رخصة محل مرتبطة بسجل تجاري هل أفصح عن أحدهما فقط؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن أنه يجب على جميع المستفيدين الإفصاح عن أي دخل ناتج عن أي نشاط تجاري.

حساب المواطن والسجل التجاري

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه : "لدي رخصة محل مرتبطة بسجل تجاري هل أفصح عن أحدهما فقط ؟".اضافة اعلان
وأجاب برنامج حسب المواطن، بقوله : "على المستفيد أن يفصح عن الدخل الناتج من أي نشاط تجاري من (سجل تجاري)".

أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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