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صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن يجيب على حالة نادرة في تسجيل الأبناء لأجل استحقاق الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع حالة نادرة، بشأن تكرار تسجيل الأبناء بين الأم والأب في الضمان وحساب المواطن.

تسجيل الأبناء في الضمان وحساب المواطن:اضافة اعلان

وكان سؤال قد وجه لحساب خدمة المستفيدين يستفسر فيه قائلا :" إذا كان في تابع في الضمان مضاف عند الأم و في المواطن مضاف عند الأب بسبب إنهم منفصلين هل يضاف في المواطن عند الأم أو الأب؟" .

وجاء الرد : " بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".


تسجيل الأبناء مع الأم المتزوجة:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا، عن استفسار بشأن مدى أحقية الأخت في أن تكون عائلا للأسرة في حالة زواج الأم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" الأب مسجون والأم مطلقة ومتزوجة.. هل الأخت تقدر تكون عائلا للأسرة؟" .

وجاء الرد : "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".

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