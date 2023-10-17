"حساب المواطن ناقص".. البرنامج يكشف سبب التغيرات في قيمة الدعم

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كشف حساب المواطن، عن أسباب التغير في قيمة الدعم، وذلك ردًا على تساؤلات العديد من المستفيدين بعد أيام من صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، على ضوء التعديلات الجديدة. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج، وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها".



عزيزي المستفيد ، التغير في مقدار الدعم بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها ، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية : ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z October 16, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة



وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به،وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.تتضمن التعديلات الجديدة:- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.- ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.- وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.