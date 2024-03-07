حساب المواطن.. موعد نزول الدفعة 76 لشهر مارس وقيمة الدعم

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أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين يوم الأحد القادم.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.





نتائج الأهلية للدورة 76 من حساب المواطن



قيمة دعم حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن

