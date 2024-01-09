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حساب المواطن.. موعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير وقيمة الدعم

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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بحلول منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، يبدأ حساب المواطن، إيداع دفعة شهر يناير (الدفعة 74) في حسابات المستفيدين.
ومن المقرر أن تتواصل عملية الإيداع على مدار الساعة في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية، وذلك حتى لايثير تأخر الإيداع في حسابات البعض قلقهم.اضافة اعلان
وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات.


الفئات المستهدفة من حساب المواطن 

تشمل الفئات المستهدفة، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن

وبموجب التعديلات على الحد المانع لاستحقاق الدعم التي أقرت في أكتوبر الماضي، يشترط ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ولا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، بموجب تعديل الحد الأعلى للدعم.


الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية:
قم بزيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن من هنا.
ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
اختر (دراسة الأهلية)، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

ويمكن لتقديم الاعتراض على عدم الأهلية، القيام بالآتي: 
قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.
اختر قائمة دراسة الأهلية
اضغط على أسباب عدم أهلية العائل
اضغط على أيقونة تقديم اعتراض 
اضغط على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة 
لضغط على أيقونة رفع المرفقات

برنامج حساب المواطن

يشار إلى أن برنامج الدعم الذي انطلق قبل 6 سنوات يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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