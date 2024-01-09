حساب المواطن.. موعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير وقيمة الدعم

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بحلول منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، يبدأ حساب المواطن، إيداع دفعة شهر يناير (الدفعة 74) في حسابات المستفيدين.

ومن المقرر أن تتواصل عملية الإيداع على مدار الساعة في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية، وذلك حتى لايثير تأخر الإيداع في حسابات البعض قلقهم. اضافة اعلان

وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





قيمة استحقاق حساب المواطن



الفئات المستهدفة من حساب المواطن



الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن



الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن



برنامج حساب المواطن

