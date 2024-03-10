حساب المواطن لشهر مارس.. سبب نقص الدفعات المالية لبعض المستفيدين

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بعد ساعات من بدء إيداع الدفعة 76 من حساب المواطن في حسابات المؤهلين، برزت العديد من الاستفسارات حول أسباب نقص مبالغ الدعم لبعض المستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "عزيزي المستفيد، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية)".



عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 10, 2024

تقديم اعتراض على نقص دفعات حساب المواطن



معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

