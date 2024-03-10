الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن لشهر مارس.. سبب نقص الدفعات المالية لبعض المستفيدين

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بعد ساعات من بدء إيداع الدفعة 76 من حساب المواطن في حسابات المؤهلين، برزت العديد من الاستفسارات حول أسباب نقص مبالغ الدعم لبعض المستفيدين.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "عزيزي المستفيد، بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية)".


تقديم اعتراض على نقص دفعات حساب المواطن

وأتاح البرنامج تقديم الاعتراض، من خلال اتباع الخطوات التالية: 
-الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنا.
-اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة.
-الضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية".
-سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.
ويتيح البرنامج، أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع.
وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.


معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن 

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 

المستهدفون من حساب المواطن

وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

 

اقرأ أيضا

عاجل.. الإشارة حمراء وفيها سهمان قدام ويمين هل أقف أو ألف يمين؟ "المرور" يوضح

عاجل.. بعد ساعات من بدء إيداع حساب المواطن.. تنبيه مهم بخصوص الدعم الإضافي

بدأ الآن.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف القوات الجوية الملكية في مختلف المجالات

مزايا بالجملة.. موعد ورابط وطريقة التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

عاجل.. التقديم مستمر والراتب 14,500 ريال.. رابط التقديم في وظائف السوق المالية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:41 م الإثنين، 12 فبراير 2024

هل ابنة المواطنة تستحق حساب المواطن؟.. البرنامج يجيب

حساب المواطن 2:37 م الإثنين، 12 فبراير 2024

طريقة إضافة المولود الجديد في دعم حساب المواطن 1445

حساب المواطن 12:23 م الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75

حساب المواطن 7:44 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا