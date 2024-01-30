حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة صوتك مسموع

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يلجأ العديد من مستفيدي حساب المواطن عند مواجهة مشكلة معينة، تتعلق بالدعم، أو أية أمور أخرى إلى البحث عن قناة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين عن برنامج الدعم. اضافة اعلان

وتعمل خدمة (صوتك مسموع) على الاستماع لشكاوى المستفيدين وتساؤلاتهم المختلفة، وتهدف إلى خدمتهم ابشكل أسرع.





خدمة صوتك مسموع



مميزات خدمة صوتك مسموع



رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

