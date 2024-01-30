حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة صوتك مسموع

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يلجأ العديد من مستفيدي حساب المواطن عند مواجهة مشكلة معينة، تتعلق بالدعم، أو أية أمور أخرى إلى البحث عن قناة لإيصال صوتهم إلى المسؤولين عن برنامج الدعم.
وتعمل خدمة (صوتك مسموع) على الاستماع لشكاوى المستفيدين وتساؤلاتهم المختلفة، وتهدف إلى خدمتهم ابشكل أسرع.
خدمة صوتك مسموع ويمكن استخدام خدمة صوتك مسموع من خلال:
تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.
وتسجيل بيانات الحساب.
الدخول إلى خدمة صوتك مسموع.
مميزات خدمة صوتك مسموعوفيما يلي أهم مميزاتها:
يجري إشعار المتقدم برقم الطلب عن طريق رسالة نصية عبر رقم الجوال.
يتواصل فريق الدعم مع المستفيد لحل المشكلة.
إمكانية متابعة الطلب في البوابة الإلكترونية.
تحقيق التفاعل المباشر مع المستفيد، وحل المشكلات التي تعوق صرف الدعم.
سهولة الاستخدام في إنهاء الإجراءات إلكترونيًا.
رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموعويمكن لمستفيدي حساب المواطن رفع طلب عند مواجهة اي مشكلة حول الخدمات المقدمة، على النحو التالي:
الدخول لخدمة صوتك مسموع (من هنا).
يتم اختيار نوع الطلب.
اضغط بعد ذلك على خانة المدفوعات.
انقر بعدها فوق لم أستلم الدفعة.
تبع البيانات لاستكمال الطلب.
تقديم اعتراض في حساب المواطنوحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:
الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا)
النقر على دراسة الأهلية.
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.