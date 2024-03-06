حساب المواطن: قم بتحديث بياناتك فورًا في حال ظهرت لك هذه الرسالة قبل صرف الدفعة

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند صدور النتائج بعدم الأهلية.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يلزمك تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)".

وصدرت الأحد نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، وللتحقق منها يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي:

App Store:

Google Play:

ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.





كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

