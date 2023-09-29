حساب المواطن: في هذه الحالة.. يجب تعديل بيانات المستفيدين

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قال حساب المواطن، إنه يتعين إجراء تعديل على البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم في حال طرأ أي تغيير عليها.

وكشف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" عن الخطوات لتعديل البيانات لمن فقد وظيفته وأصبح متعطلاً عن العمل على النحو التالي: اضافة اعلان

-"في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)

-يتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ).

-سيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.



في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل) ويتم تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا يوجد وظيفة) وحذف الدخل المسجل ثم الضغط على أيقونة (حفظ)، وسيتم دراسة بياناتك واستحقاقك مرة أخرى.. نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 29, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

