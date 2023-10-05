حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد المواطنين، بشأن موعد سحب بيانات الأهلية.
بيانات الأهلية في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تسحب بيانات الأهلية للمستفيدين من كل شهر يوم كم؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.. نسعد بخدمتك".
المرفقات المطلوبة في حساب المواطن:
كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطن، حول كيفية إمكانه في حساب المواطن دون أن يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" ليس لدي أي من المرفقات المطلوبة, هل استطيع التسجيل بدونهم؟".
وجاء الرد :" في حال عدم توفر مستندات اثبات استقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة ، نسعد بخدمتك".