حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد المواطنين، بشأن موعد سحب بيانات الأهلية.





بيانات الأهلية في حساب المواطن: اضافة اعلان



المرفقات المطلوبة في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تسحب بيانات الأهلية للمستفيدين من كل شهر يوم كم؟".وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطن، حول كيفية إمكانه في حساب المواطن دون أن يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" ليس لدي أي من المرفقات المطلوبة, هل استطيع التسجيل بدونهم؟".وجاء الرد :" في حال عدم توفر مستندات اثبات استقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة ، نسعد بخدمتك".