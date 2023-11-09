حساب المواطن: رسالة "تحت الإجراء للصرف" تستوجب مراجعة البنك واتخاذ هذه الإجراءات

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أكد برنامج حساب المواطن، تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، موضحا أن رسالة "تحت الإجراء للصرف"، تستدعي مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة. اضافة اعلان





أهمية مراجعة البنك



توضيح بخصوص الدعم الإضافي



تمديد الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيدة قالت فيه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لم ينزل إلى الآن حساب المواطن ، وعند الدخول مكتوب الحالة: " تحت الإجراء للصرف" ما المشكلة؟ علما أننا مؤهلين؟.وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله : "وعليكم السلام،تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة".وأضاف أنه "في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة "من خلال الرابط: ⁦http://urv.ca.gov.sa/urvفي الوقت نفسه، أفاد حساب المواطن بأن الدفعة 72 – شهر نوفمبر التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات، صدرت مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71.ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.