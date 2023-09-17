حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

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حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم للمستفيدين، والدعم الإضافي الذي أمر به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ يوليو 2022. اضافة اعلان

وقال عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله".

وأوضح أن جميع المستفيدين يصرف لهم الدعم الإضافي، "ويراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".



يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك September 17, 2023

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