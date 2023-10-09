حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل

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كشف حساب المواطن عن الإجراءات التي يتعين القيام بها عند تحديث معلومات أو بيانات المستفيدين.

وقال البرنامج عبر منصة "إكس": "يجب على أي مستفيد يتحصل على الدعم من البرنامج الإفصاح عن معلوماته أو بيانات الدخل في حال طرأ أي تغيير عليها خلال 15 يومًا من حدوث التغيير، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك".

يجب على أي مستفيد يتحصل على الدعم من البرنامج الإفصاح عن معلوماته أو بيانات الدخل في حال طرأ أي تغيير عليها خلال 15 يوم من حدوث التغيير حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك ، — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 8, 2023

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حساب المواطن



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