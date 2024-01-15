حتى لا يؤثر على أهليتك.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابعين

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ألزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.





كيفية حذف التابع في حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام ، يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 14, 2024

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

