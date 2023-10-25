حتى لا تتأثر أهليتك في حساب المواطن.. ماذا تفعل عند تغيير مقر إقامتك؟

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طالب حساب المواطن، المستفيدين بإدراج كافة البيانات الخاصة بهم على نحو صحيح، وذلك لضمان عدم تأثر أهليتهم.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول تغيير مقر الإقامة وما إذا كان ذلك يؤثر على الأهلية القادمة؟، قال البرنامج: "يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية".

وأضاف: "ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك".





وعليكم السلام ، يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين لديه بشكل صحيح في البوابة الالكترونية ولابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 25, 2023

كيفية تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



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