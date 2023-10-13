"حالة الطلب مكتمل".. حساب المواطن: هذا ما عليك فعله

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كشف حساب المواطن عن ماهية عبارة "حالة الطلب مكتمل"، التي تظهر عند التقدم بطلب التسجيل في برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "حالة الطلب "مكتمل" تعني أن لديك مستندات "تحت الدراسة". اضافة اعلان

وأضاف: "الرجاء الانتظار حتى يتم الإنتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض ولابد من الموافقة على المستند حتى يتم دراسة أهليتك".





المكافأة الطلابية



حالة الدفعة لا يوجد



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

