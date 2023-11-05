الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حالة الاعتراض "منتهية" ولم ينزل استحقاقه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار قُدّم من شخص بشأن عدم نزول الدعم الشهري رغم أن حالة الاعتراض له "منتهية".

حالة الاعتراض منتهية:

اضافة اعلان

وكان حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قد تلقى سؤالا من مواطن يقول فيه : " حالة الاعتراض منتهية وما نزلت الأهلية عندي إلى الحين أين المشكلة" .

وجاء الرد : " حالة الاعتراض "منتهية " تعني ذلك انه تمت الموافقة على الاعتراض و في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".

اعتراض مقدم لحساب المواطن:



أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.

وكان أحد المستحقين للدعم قد وجه سؤالا يقول فيه :" لي ثلاث شهور أستلم مبلغ قليل غير الموجود في الحاسبة و قدمت اعتراضا و للحين ما صار شي تقولون لقد تبين إنك رافع اعتراض و بنتواصل معك في أقرب وقت.. متى يعني في أقرب وقت و الحين صدرت الأهلية و نفس المبلغ".

وجاء الرد :"حياك الله.. الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك.. )الدفعات المالية ،اعتراضات المالية السابقة)".

اقرأ أيضا

جامعة طيبة
6:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

جامعة طيبة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

فرص وظائف
5:23 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

سيارات الاسعاف
3:56 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

بعد نجاحها في الشرقية.. تعميم ربط إشارات المرور بسيارات الإسعاف

حساب مواطن
3:21 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حساب المواطن يكشف سبب تبكير موعد إيداع الدعم الشهري

اقرأ أيضا

توضيح مهم لـ "أم المواطن" حول شروط الحصول على الدعم السكني

كيفية إعفاء الطالب من رسوم قياس القدرات؟

قرار جديد لـ"المواصفات" حول التفويض لإجراء الفحص الفني للمركبات

عاجل.. بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين

هل تنطبق عليك؟.. تعرف على شروط استحقاق الدعم السكني

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

حساب المواطن 5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:31 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب

حساب المواطن 6:46 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري ومدى تأثيره على الدعم

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

برنامج الربط الجوي
10:53 م السبت، 04 نوفمبر 2023

برنامج الربط الجوي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
7:03 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. السجن وغرامة تصل لـ 30 مليون ريال .. النيابة العامة تحذر من ارتكاب هذه المخالفة

العمالة المنزلية
6:52 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

كفيلة تكشف لعاملة عن مفاجأة غير متوقعة (فيديو)

عقارات
6:06 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات قياسية لوصول متر الأحياء السكنية لـ 150 ألف ريال بالرياض

هيئة الزكاة
6:00 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

هل أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة توضح

حساب مواطن
5:48 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حالة الاعتراض "منتهية" ولم ينزل استحقاقه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

العمرة
5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة