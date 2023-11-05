حالة الاعتراض "منتهية" ولم ينزل استحقاقه في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار قُدّم من شخص بشأن عدم نزول الدعم الشهري رغم أن حالة الاعتراض له "منتهية".





حالة الاعتراض منتهية:

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اعتراض مقدم لحساب المواطن:

وكان حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن قد تلقى سؤالا من مواطن يقول فيه : " حالة الاعتراض منتهية وما نزلت الأهلية عندي إلى الحين أين المشكلة" .وجاء الرد : " حالة الاعتراض "منتهية " تعني ذلك انه تمت الموافقة على الاعتراض و في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.وكان أحد المستحقين للدعم قد وجه سؤالا يقول فيه :" لي ثلاث شهور أستلم مبلغ قليل غير الموجود في الحاسبة و قدمت اعتراضا و للحين ما صار شي تقولون لقد تبين إنك رافع اعتراض و بنتواصل معك في أقرب وقت.. متى يعني في أقرب وقت و الحين صدرت الأهلية و نفس المبلغ".وجاء الرد :"حياك الله.. الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك.. )الدفعات المالية ،اعتراضات المالية السابقة)".