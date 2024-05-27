جهز أوراقك من الآن.. شركة سابك تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي لخريجي الثانوية العامة، يهدف البرنامج إلى استقطاب الطلاب السعوديين المتميزين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية داخل المملكة أو خارجها.

وذلك ضمن التخصصات التي تحددها الشركة وفي طليعتها التخصصات العلمية والهندسية.





البرامج التدريبية:



الشروط:

المزايا:

طريقة التقديم: