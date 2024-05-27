الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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جهز أوراقك من الآن.. شركة سابك تفتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي

شركة سابك
سابك
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي لخريجي الثانوية العامة، يهدف البرنامج إلى استقطاب الطلاب السعوديين المتميزين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية داخل المملكة أو خارجها.اضافة اعلان
وذلك ضمن التخصصات التي تحددها الشركة وفي طليعتها التخصصات العلمية والهندسية.

البرامج التدريبية:


- برنامج التطوير الوظيفي المبكر
- برنامج سابك لتدريب المشغلين
- برنامج المعهد العالي للصناعات المطاطية
- برنامج المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
- برنامج سابك للتدريب التعاوني
- برنامج سابك للإبتعاث

الشروط:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
- اجتياز الفحص الطبي اللازم.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يجتاز اختبار تحديد المستوى.
- التفرغ التام للبرنامج.

المزايا:



- مكافأة شهرية
- سكن أو بدل سكن وفقاً لسياسة الشركة
- تغطية تكاليف الدراسة الجامعية
- بدل نقل وفقاً لسياسة الشركة
- تغطية طبية وفقاً لسياسة الشركة
- بدل كتب جامعية
- تذاكر إركاب سنوية
- مكافأت للمتفوقين
- إشراف أكاديمي من قبل مرشدين أكاديمين

طريقة التقديم:



يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/12/17هـ (الموافق:2024/6/23م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/12/21هـ (الموافق: 2024/6/27م).

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