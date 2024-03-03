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جهز أوراقك.. "مسك" تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضي بمختلف التخصصات

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مؤسسة مسك
أ أ
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بدء التقديم في برامج "تجربة العمل الافتراضي" مع كبرى الجهات الرائدة في مجال التقنية وإدارة الأعمال والقطاع غير الربحي.اضافة اعلان

"مسك" تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضي

وأوضحت أنه بالإمكان الانضمام إلى برنامج تجربة العمل الافتراضي لخوض تجربة عمل تحاكي الواقع واكتساب الخبرة التي تمنحكم الثقة التامة وتمكنكم من مواجهة تحديات سوق العمل اليوم والانخراط به، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة

1 - محلل بيانات في STC.
2 - التمويل الإسلامي في بلومبيرج.
3 - تصميم تجربة المستخدم مع فودكس.
4 - مشرف الحوسبة الحسابية في مايكروسوفت.
5 - إدارة المشاريع في القطاع غير الربحي مع مسك.
6 - مطور برمجيات - الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.
7 - مستشار مبتدىء في مجموعة بوسطن الاستشارية.
8 - مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG.
9 - محلل استجابة لحوادث الأمن السيبراني في اس تي سي.
10 - مساعد محلل مخاطر تشغيلية مع صندوق التنمية الصناعية.
11 - تجربة العمل الافتراضي – تنظيم الفعاليات الافتراضية في الميتافيرس.

الفئة المستهدفة

- الخريجين حديثًا.
- الطلبة في آخر سنة جامعية.
- الموظفين حديثًا والراغبين بزيادة خبرتهم المهنية.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

هو برنامج يوفر فرص عمل افتراضية في أفضل الشركات العالمية والمحلية العريقة، مثل: صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة واشنطن الاستشارية (BCG)، وشركة (Bloomberg)، وشركة (Microsoft) وشركة (Foodics) و (مؤسسة مسك) وغيرها من الشركات المميزة التي وفرت 10 تجارب عمل في مقراتها افتراضياً

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