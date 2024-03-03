جهز أوراقك.. "مسك" تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضي بمختلف التخصصات

أ أ
أعلنت
مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بدء التقديم في برامج "تجربة العمل
الافتراضي" مع كبرى الجهات الرائدة في مجال التقنية وإدارة الأعمال والقطاع
غير الربحي.
"مسك"
تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضيوأوضحت
أنه بالإمكان الانضمام إلى برنامج تجربة العمل الافتراضي لخوض تجربة عمل تحاكي
الواقع واكتساب الخبرة التي تمنحكم الثقة التامة وتمكنكم من مواجهة تحديات سوق
العمل اليوم والانخراط به، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
البرامج
المتاحة1 -
محلل بيانات في STC.
2 - التمويل الإسلامي في بلومبيرج.
3 - تصميم تجربة المستخدم مع فودكس.
4 - مشرف الحوسبة الحسابية في مايكروسوفت.
5 - إدارة المشاريع في القطاع غير الربحي مع مسك.
6 - مطور برمجيات - الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.
7 - مستشار مبتدىء في مجموعة بوسطن الاستشارية.
8 - مستشار مبتدئ في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG.
9 - محلل استجابة لحوادث الأمن السيبراني في اس تي سي.
10 - مساعد محلل مخاطر تشغيلية مع صندوق التنمية الصناعية.
11 - تجربة العمل الافتراضي – تنظيم الفعاليات الافتراضية في الميتافيرس.
الفئة
المستهدفة-
الخريجين حديثًا.
- الطلبة في آخر سنة جامعية.
- الموظفين حديثًا والراغبين بزيادة خبرتهم المهنية.