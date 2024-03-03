جهز أوراقك.. "مسك" تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضي بمختلف التخصصات

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بدء التقديم في برامج "تجربة العمل الافتراضي" مع كبرى الجهات الرائدة في مجال التقنية وإدارة الأعمال والقطاع غير الربحي.





"مسك" تفتح التسجيل في برامج تجربة العمل الافتراضي



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