جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران

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أعلنت شركة طيران أديل "إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية"، عن فتح باب التقديم لشغل فرص وظيفية للعمل في كل من "الرياض، جدة، الدمام" على النحو التالي:





باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران



التخصصات المطلوبة



المؤهلات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن الشركة

