جهز أوراقك.. طريقة التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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كشف صندوق التنمية الصناعية ممُثل في أكاديمية الصندوق
الصناعي عن فتح باب التسجيل (للرجال والنساء) في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م،
لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط
والتفاصيل الموضحة أدناه.
طريقة التقديم على برامج نُخب المنتهية
بالتوظيف 2024م
مسارات لبرنامج:1- نخب الائتمان:
- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
2- برنامج نخب داراست السوق:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
3- نخب المهندسين:
- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.
المزايا المقدمة للمرشحين- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- اكتساب خبرات مميزة.
- التطوير الشخصي والمهني.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.
الشروط العامة:1- أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.
2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.
3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الغير سعودية.
4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.
التفاصيل:
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هل سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟
- عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن منسوبيه الكرام.