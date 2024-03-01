جهز أوراقك.. طريقة التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

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كشف صندوق التنمية الصناعية ممُثل في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للرجال والنساء) في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.





طريقة التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م





مسارات لبرنامج:



المزايا المقدمة للمرشحين



الشروط العامة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



برامج نُخب:

