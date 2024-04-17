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صحيفة تواصل الالكترونية

جهز أوراقك.. برنامج "ارتقاء" يطرح وظائف حكومية برواتب تنافسية وبدون خبرة

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وظائف شاغرة
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج "ارتقاء" لتطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل برواتب تنافسية.

يأتي ذلك لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات "التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها"، عبر المسارات التالية:اضافة اعلان

وظائف حكومية برواتب تنافسية وبدون خبرة

1 – التعليم.
2 – التقنية.
4 - العلوم والهندسة.
5 - البيئة والاستدامة.
3 - الإدارة والأعمال.

التخصصات المطلوبة

- العلوم
- الفيزياء
- الكيمياء
- الأحياء
- الجيولوجيا
- الرياضيات
- علم الحيوان
- التنوع البيئي
- اللغة العربية
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- اللغة الإنجليزية
- علم الأحياء
- الأحياء البحرية
- الميكروبيولوجي
- الكيمياء الحيوية
- التنوع البيولوجي
- الدراسات البيئية
- علم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- علم الأحياء البحرية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الكيميائية
- العلوم البيولوجية
- نظم شبكات الحاسب
- الهندسة الميكانيكية
- العلوم الطبية الحيوية
- نظم المعلومات الإدارية
- الهندسة الإلكتروميكانيكية
- البيولوجيا الخلوية والجزيئية.

المزايا

1 - تأمين طبي.
2 - إجازات سنوية ورسمية.
3 - رواتب شهرية عالية تنافسية.
4 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5 - توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.
6 - النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.
7 - توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد 1445/10/12هـ (الموافق 2024/4/21م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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