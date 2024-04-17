جهز أوراقك.. برنامج "ارتقاء" يطرح وظائف حكومية برواتب تنافسية وبدون خبرة

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج "ارتقاء" لتطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل برواتب تنافسية.

يأتي ذلك لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات "التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها"، عبر المسارات التالية:





وظائف حكومية برواتب تنافسية وبدون خبرة



التخصصات المطلوبة



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