جهز أوراقك.. باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران

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أعلنت شركة طيران أديل "إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية"، عن فتح باب التقديم لشغل فرص وظيفية للعمل في كل من "الرياض، جدة، الدمام" على النحو التالي:
باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران
- كابتن
- ضابط أول
- مدير المواد
- مفتش جودة
- مراجع داخلي
- مراجع داخلي
- محاسب مكتب
- مسؤول مكتب
- مشرف المخزن
- مهندس بيانات أول
- مهندس بيانات أول
- أخصائي عقود أول
- مدير العلامة التجارية
- مدير تطوير التطبيقات
- مدير التجارة الإلكترونية
- فني إلكترونيات الطيران
- أخصائي عمليات الطيران
- ميكانيكي صيانة الخطوط
- مدير مكتب إدارة المشاريع
- أخصائي المشتريات الفنية
- مراقب مركز التحكم والصيانة
- كبير محللي الأمن السيبراني
- مهندس ضمان الجودة للبرمجيات.
التخصصات المطلوبة
- الإدارة
- المالية
- التسويق
- العلوم
- البرمجيات
- إدارة الاعمال
- سلاسل الإمداد
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- هندسة الحاسب
- هندسة الطيران
- هندسة الاتصالات
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الصناعية
- الخدمات اللوجستية
- أو ما يعادلهم.
المؤهلات المطلوبة
- الدبلوم
- البكالوريوس.