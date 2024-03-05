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جهز أوراقك.. باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران

طيران أديل
شركة طيران أديل
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أعلنت شركة طيران أديل "إحدى شركات مجموعة الخطوط السعودية"، عن فتح باب التقديم لشغل فرص وظيفية  للعمل في كل من "الرياض، جدة، الدمام" على النحو التالي:اضافة اعلان

باب التوظيف للخريجين في قطاع الطيران


- كابتن
- ضابط أول
- مدير المواد
- مفتش جودة
- مراجع داخلي
- مراجع داخلي
- محاسب مكتب 
- مسؤول مكتب
- مشرف المخزن
- مهندس بيانات أول
- مهندس بيانات أول
- أخصائي عقود أول
- مدير العلامة التجارية   
- مدير تطوير التطبيقات
- مدير التجارة الإلكترونية
- فني إلكترونيات الطيران
- أخصائي عمليات الطيران
- ميكانيكي صيانة الخطوط
- مدير مكتب إدارة المشاريع
- أخصائي المشتريات الفنية
- مراقب مركز التحكم والصيانة   
- كبير محللي الأمن السيبراني
- مهندس ضمان الجودة للبرمجيات.
             

التخصصات المطلوبة

- الإدارة
- المالية   
- التسويق    
  - العلوم   
- البرمجيات
- إدارة الاعمال    
 - سلاسل الإمداد 
- علوم الحاسب     
- نظم المعلومات 
 - هندسة الحاسب   
- هندسة الطيران  
- هندسة الاتصالات 
- هندسة البرمجيات   
- الهندسة الصناعية
- الخدمات اللوجستية   
- أو ما يعادلهم.

المؤهلات المطلوبة

- الدبلوم
- البكالوريوس.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وطيران اديل (Flyadeal) شركة مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية تأسست في 17 أبريل 2016م وتعتبر أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تعمل أديل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وتعتبر الذراع الاقتصادي لها وإحدى وحداتها الإستراتيجية المستقلة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

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