الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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جهز أوراقك.. "أرامكو" تطلب هذا التخصص للعمل بعدة مدن بالمملكة

شركة أرامكو للحفر
شركة أرامكو للحفر
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

"أرامكو" تطلب هذا التخصص للعمل بعدة مدن بالمملكة

المسمى الوظيفي:
- مساعد إداري
ملخص المهام الوظيفية
1 - إدارة خطابات وشهادات الموظفين.
2 - مساعدة ودعم فريق إدارة الموارد البشرية.
3 - الاحتفاظ بسجلات لملفات الموظف وبياناته السرية.
4 - إعداد التقارير والعروض التقديمية للاتصالات الداخلية.
5 - تنسيق جدول أعمال اجتماعات الإدارة والمشاريع والأنشطة.
6 - التعاون مع وحدات الموارد البشرية الأخرى في تنظيم وإنجاز المشاريع.
7 - إدارة الاستفسارات الواردة عن طريق الهاتف أو من الزوار ومعالجتها وفقًا لذلك.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف أرامكو

- خبرة سابقة في مجال العمل.
- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- مهارات الحاسب الآلي، وبرامج أوفيس.
- مهارات تنظيم ممتاز ومهارات إدارة الوقت.
- القدرة على إدارة الجدول الزمني لأعمال الإدارة.

طريقة التقديم

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا من خلال هذ الرابط (اضغط هنا).

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