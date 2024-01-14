جهز أوراقك.. "أرامكو" تطلب هذا التخصص للعمل بعدة مدن بالمملكة

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





"أرامكو" تطلب هذا التخصص للعمل بعدة مدن بالمملكة



المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف أرامكو



طريقة التقديم

