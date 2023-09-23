جمعية إشراقة بالرياض: نقدم الدعم لمرضى الإدمان ونؤهل المتعافين للانخراط في سوق العمل

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تسعى جمعية إشراقة في الرياض والمحافظات التابعة لها لتقديم كل الدعم لمرضى الإدمان، حيث تهدف إلى الدفع بالمتعافين وانخراطهم في سوق العمل، وذلك من خلال ما كشفته في الحوار التالي: اضافة اعلان





نريد في البداية نبذة تعريفية مختصرة عن جمعية إشراقة؟

حدثنا عن أبرز أهداف إشراقة؟

ما هو الدور الذي تضطلع به الجمعية في تحقيق رؤية2030؟

ما هي أهم الوسائل التي تعتمدون عليها من أجل تحقيق أهدافكم المختلفة؟

ما طبيعة الدور الذي تقوم به الجمعية فيما يتصل بالحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

دعنا نلقي الضوء على أبرز المبادرات التي قمتم بإطلاقها تزامنا مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

من أهم هذا المبادرات؟

كيف نجحتم في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بخطورة المخدرات؟

نحن جمعية متخصصة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية.كما أنه مصرح لنا من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم1462 تعمل الجمعية في منطقة الرياض والمحافظات تابعة لهاأهداف الجمعية هي خمسة أهداف على نحو التالي:1/تقديم الدعم النفسي لمرضى الإدمان وأسرهم.2/تقديم البرامج العلاجية لمرضى الإدمان.3/تأهيل مرضى الإدمان للاندماج في المجتمع.4/تأهيل المتعافين من الإدمان للانخراط في سوق العمل.5/ إقامة برامج وفعاليات توعوية عن أضرار المخدرات.العمل التخصصية وفق البرامج العالمية لتأهيل المتعافينما أهم الإنجازات التي استطاعت إشراقة تحقيقها؟تم تنفيذ (7) دورات تأهيلية.1/بلغ عدد المستفيدين أكثر (1200) مستفيداَ2/ (برنامج الاستشارات): بلغ عدد المستفيدين أكثر (1500أستشارة)3/ الجلسات الفردية: بلغت (1.860 جلسة)4/(نشر المعرفة) أقامه الجمعية العديد من المعارض الخارجية تضاماًمع الحملة الوطنية وبلغ عدد المعارض (22) وتم حضور أكثر من (2500)5/ (البرامج المصاحبة)رحلات العمر عدد (3) رحلات شارك فيها (150)رحلات ترفيهية عدد (14) شارك فيها (98)مسابقات ثقافية عدد (9) شارك فيها (70)زيارة العلماء عدد زيارتين شارك فيها (25) زائراً6/(المشاركات الرسمية)1/ الاحتفال باليوم الوطني عدد المشاركين (230) مشارك2/المعايدة لعيد الاضحى وعيد الفطر عدد المشاركين (80) مشارك3/الاحتفال بيوم التأسيس عدد المشاركين (100) مشارك4/ الاحتفال بيوم العلم. عدد المشاركين (130) مشارك7/(برامج (التأهيل لسوق العمل. الدورات التدريبية)والدورات الفنية والمهارية) لعدد (8) دورات بلغ عدد المستفيدين (380).التواصل مع الجهات المشرفة (فنياً وإدارياً) لأخذ الموافقات الرسمية لجميع البرامج / التواصل مع الجهات المانحة لتأمين التكاليف المالية لسير البرامج الفنية والتشغيلية.الجمعية تقف صفاً واحداً لإنجاح الحملة الوطنية المباركة لمكافحة المخدرات من خلال المشاركات المجتمعية في جميع القطاعات الأمنية والمدنية والطلابية وعامة المجتمع والتي تقوم بدورها في الرعاية والتأهيل من خلال استقبال الراغبين في التعافي بالسرية تامة.ما هي أبرز التحديات التي تواجه جمعية إشراقة؟ضعف الموارد المالية وحاجة البرامج للدعم المستمر(مبادرة تكاتف وهي مبادرة نوعية مع العديد من الجمعية المتخصصة)كيف تقيمون التفاعل مع خدمة الاستشارات المقدمة من قبلكم؟خلال الحملة الوطنية للمكافحة المخدرات. تستقبل الجمعية أكثر من 50 استشارة يومية من خلال الهاتف، والحضور للمقر أكثر (1500أستشارة).من خلال الحسابات الرسمية في التواصل الاجتماعي حيث يتابع الجمعية أكثر من 5835 متابعاً وتم النشر من خلال حسابات تفاعلية يبلغ عدد متابعيها إلى مليونية، والمشاركات في القنوات والإذاعات والصحف الإلكترونية.والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.