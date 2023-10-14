السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

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جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

جامعة بيشة
جامعة بيشة
أ أ
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أعلنت جامعة بيشة توفر 40 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

- أستاذ مساعد.الوظائف:
- أستاذ مشارك.

التخصصات المطلوبة:
- العلوم الطبية التطبيقية
- الهندسة.
- الحاسبات وتقنية المعلومات.

التفاصيل:
اضغط هنا


موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/04/06هـ الموافق 2023/10/21م.

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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