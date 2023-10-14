جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة بيشة توفر 40 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في مختلف التخصصات، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



- أستاذ مساعد.الوظائف:

- أستاذ مشارك.



التخصصات المطلوبة:

- العلوم الطبية التطبيقية

- الهندسة.

- الحاسبات وتقنية المعلومات.



التفاصيل:

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موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/04/06هـ الموافق 2023/10/21م.



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

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