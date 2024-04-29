جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن يوم المهنة التاسع والثلاثين للباحثين عن عمل

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تنظيم يوم المهنة التاسع والثلاثين خلال الفترة 05-07 مايو 2024 في حرمها الجامعي بالظهران للباحثين عن العمل والخريجين.

وكذلك الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام في مختلف التخصصات لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم على النحو التالي:



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أوقات المعرض:



موقع إقامة المعرض:

