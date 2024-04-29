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جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن يوم المهنة التاسع والثلاثين للباحثين عن عمل

جامعة الملك فهد
أرشيفية
أ أ
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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن تنظيم  يوم المهنة التاسع والثلاثين خلال الفترة 05-07 مايو 2024 في حرمها الجامعي بالظهران للباحثين عن العمل والخريجين.اضافة اعلان
وكذلك الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام في مختلف التخصصات لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم على النحو التالي:

موعيد إقامة المعرض:


يبدأ الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) الساعة 9:00 صباحًا
ينتهي الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق2024/5/7) الساعة 3:00 مساءً

أوقات المعرض:


من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 مساءاً.

موقع إقامة المعرض:


مبنى المعارض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مبنى 54) بالظهران (خريطة الموقع)

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