جامعة الملك عبد العزيز تستهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين

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وقعت جامعة الملك عبد العزيز، أمس، اتفاقية تعاون مع أحد الشركات الوطنية بهدف تعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف. اضافة اعلان





معرض التوظيف بالملتقى المهني



زيادة معدلات التوظيف



وأوضحت أن ذبك يأتي على هامش معرض التوظيف بالملتقى المهني الـ 11 الذي تنظمه الجامعة.وتنص الاتفاقية على تأهيل شباب الوطن ليكونوا مؤهلين لسوق العمل السعودي، وإيجاد الفرص الوظيفية لهم.كما يأتي هذا تحقيقًا لأهداف مبادرة البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 في زيادة معدلات التوظيف.إيجاد فرص وظيفية محددةوتركز الاتفاقية على إيجاد فرص وظيفية محددة لتوظيف الخريجين والخريجات في منطقة مكة المكرمة