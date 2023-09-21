الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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جامعة الملك عبد العزيز تستهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين

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جامعة الملك عبد العزيز
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وقعت جامعة الملك عبد العزيز، أمس، اتفاقية تعاون مع أحد الشركات الوطنية بهدف تعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف.اضافة اعلان

معرض التوظيف بالملتقى المهني

وأوضحت أن ذبك يأتي على هامش معرض التوظيف بالملتقى المهني الـ 11 الذي تنظمه الجامعة.
 وتنص الاتفاقية على تأهيل شباب الوطن ليكونوا مؤهلين لسوق العمل السعودي، وإيجاد الفرص الوظيفية لهم.

زيادة معدلات التوظيف

كما يأتي هذا تحقيقًا لأهداف مبادرة البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030 في زيادة معدلات التوظيف.

إيجاد فرص وظيفية محددة
وتركز الاتفاقية على إيجاد فرص وظيفية محددة لتوظيف الخريجين والخريجات في منطقة مكة المكرمة

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