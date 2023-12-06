جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات والاختبار التحريري لوظائفها

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن موعد المقابلات الشخصية والاختبار التحريري والعملي للمتقدمين على الوظائف التي سبق وأعلنت عنها الجامعة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المواعيد الخاصة بالجهات



الاختبار التحريري لوظائف كلية علوم الأرض



المقابلة الشخصية لوظائف الكلية التطبيقية



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84 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد

