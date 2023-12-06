جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات والاختبار التحريري لوظائفها

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أعلنت جامعة
الملك عبدالعزيز، مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن موعد المقابلات
الشخصية والاختبار التحريري والعملي للمتقدمين على الوظائف التي سبق وأعلنت عنها الجامعة،
وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المواعيد الخاصة
بالجهات1- موعد
المقابلات الشخصية على وظيفة معيد المعلنة بكلية علوم الأرض لعام 1445هـ.
2- موعد المقابلات الشخصية على وظيفة معيد المعلنة بكلية علوم الإنسان والتصاميم لعام 1445هـ.
3- موعد الاختبار التحريري والعملي والمقابلة الشخصية على وظائف معيد المعلنة بكلية الدراسات البحرية لعام 1445هـ.
الاختبار التحريري
لوظائف كلية علوم الأرض4- موعد
الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بكلية علوم الأرض لعام 1445هـ.
5- موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية على وظيفة معيد بقسم علوم الأشعة المعلن عنها بكلية العلوم الطبية التطبيقية لعام 1445هـ.
6- موعد الاختبار البديل للمرشحين والمرشحات على وظائف معيد قسم تقنية المعلومات الصحية والمعلن عنها بالكلية التطبيقية لعام 1445هـ.
المقابلة
الشخصية لوظائف الكلية التطبيقية7- موعد
الاختبار التحريري على وظيفة معيد المعلنة بكلية السياحة بشطر الطالبات لعام
1445هـ.
8- موعد المقابلة الشخصية على وظيفتي أستاذ مساعد المعلنة بالكلية التطبيقية لعام 1443هـ.
9- موعد الاختبار التحريري على الوظائف الصحية المعلنة بالمستشفى الجامعي لعام 1445هـ.
10- موعد الاختبار التحريري على وظيفة معيد المعلنة بكلية الاتصال والإعلام بشطر الطالبات لعام 1445هـ.
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84 وظيفة شاغرة بنظام التعاقدوكانت جامعة
الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية قد أعلنت، عن توفر 84
وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقًا للتفاصيل
وطريقة التقديم التي أوضحتها الجامعة.
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