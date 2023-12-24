جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية في بعض الكليات والمراكز

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن موعد المقابلات الشخصية في بعض الكليات والمراكز، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف ومواعيد المقابلات:



طريقة ورابط الاستعلام:

