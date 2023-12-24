جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن مواعيد المقابلات الشخصية في بعض الكليات والمراكز

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن موعد المقابلات الشخصية في بعض الكليات والمراكز، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف ومواعيد المقابلات:
1- موعد المقابلة الشخصية على وظائف معيد المعلنة بكلية الحقوق بشطري الطلاب والطالبات لعام 1445هـ.
2- موعد المقابلة الشخصية على وظائف معيد المعلنة بكلية علوم التأهيل الطبي لعام 1445هـ.
3- موعد المقابلة الشخصية على وظيفة معيد المعلنة بكلية الطب لعام 1445هـ.
4- موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الصحية المعلن عنها بمركز الخدمات الطبية الجامعي لعام 1445هـ.
5- موعد المقابلة الشخصية على وظيفة طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة المعلنة بمركز الخدمات الطبية لعام 1445هـ.
6- موعد المقابلة الشخصية على وظيفة معيد المعلنة بكلية الهندسة برابغ لعام 1445هـ.
7- موعد المقابلات الشخصية على وظائف معيد بكلية التمريض لعام1445هـ.
طريقة ورابط الاستعلام:
يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".