جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن
توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقاً
للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
عدد الوظائف:- عدد 84 وظيفة
(للجنسين).
الوثائق المطلوبة:1- الهوية
الوطنية.
2- المؤهل العلمي المطلوب.
3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتماعية .
4- السيرة الذاتية.
موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة
الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م وينتهي التقديم يوم
الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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