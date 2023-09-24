جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر 84 وظيفة شاغرة للجنسين (بنظام التعاقد) على وظيفة (معيد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.- عدد 84 وظيفة (للجنسين).1- الهوية الوطنية.2- المؤهل العلمي المطلوب.3- الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الإجتماعية .4- السيرة الذاتية.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م.- من خلال الرابط التالي: