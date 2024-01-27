جامعة الملك سعود تعلن مواعيد القبول في برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

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أعلنت جامعة الملك سعود مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد التقديم للقبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.

وأهابت الجامعة، بجميع من لديه الرغبة الاطلاع مبكرًا على البرامج وشروط القبول على موقع العمادة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





برامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود



موعد التقديم في برامج الدراسات العليا الاعتيادية:



طريقة التقديم:

