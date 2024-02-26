جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:- إطفائي
- باحث
- مراقب إطفاء
- أخصائي تطوير جودة أول
- محلل برامج أول
- منتج فيديو ثاني
- محلل نظم
- أخصائي تمويل الأبحاث
- مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية
- مهندس حاسب
- مشغل رسومات أول
- مبرمج تشغيل المشاريع
- مساعد تموين
- داعم فني ثاني
- أخصائي ترفيه أول
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مراقب ثاني خدمات التغذية
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
- مهندس مدني انشائي
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الدعم الفني
- التصميم
- علوم السلامة
- التربية البدنية
- علوم الأغذية
- علوم الأحياء الدقيقة
- العلوم الصحية
- الهندسة
- الهندسة الانشائية
- الهندسة المدنية
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.