الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:

- إطفائي
- باحث
- مراقب إطفاء
- أخصائي تطوير جودة أول
- محلل برامج أول 
- منتج فيديو ثاني
- محلل نظم
- أخصائي تمويل الأبحاث
- مشغل كمبيوتر للرسومات الهندسية
- مهندس حاسب
- مشغل رسومات أول
- مبرمج تشغيل المشاريع
- مساعد تموين
- داعم فني ثاني
- أخصائي ترفيه أول
- مشرف خدمات ترفيه الموظفين
- منسق أول شؤون التعليم الطبي
- مراقب ثاني خدمات التغذية 
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق      
- مهندس مدني انشائي       

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال   
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات   
- الدعم الفني
- التصميم   
- علوم السلامة     
- التربية البدنية
- علوم الأغذية   
- علوم الأحياء الدقيقة     
- العلوم الصحية     
- الهندسة     
- الهندسة الانشائية      
- الهندسة المدنية     
- أو مايعادلهم
 

المؤهلات المطلوبة:


- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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