جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:



وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:



التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

