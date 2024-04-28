جامعة الملك خالد تعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، ودعت الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم إلى الوظائف المعلنة على النحو التالي:





الشروط المطلوبة لوظائف جامعة الملك خالد:



طريقة التقديم:

