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جامعة الملك خالد تعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، ودعت الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم إلى الوظائف المعلنة على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط المطلوبة لوظائف جامعة الملك خالد:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول.
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
- أن يكون التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم من يوم الجمعة 1445/10/17هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1445/10/21.

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لهؤلاء الخريجين.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف بجامعة الباحة

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