جامعة القصيم تعلن تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات

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أعلنت جامعة القصيم تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات، بالمسميات التالية (التسويق و المبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



البرامج:

- التسويق و المبيعات.

- التسويق الرقمي.

- المحاسبة العامة.

- إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.

- الأمن السيبراني.

- البرمجة والتطبيقات.

- تطوير الويب.



موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/05/10هـ الموافق 2023/11/24م.





طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

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