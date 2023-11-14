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جامعة القصيم تعلن تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات

جامعة القصيم
جامعة القصيم
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أعلنت جامعة القصيم تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات، بالمسميات التالية (التسويق و المبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرامج:
- التسويق و المبيعات.
- التسويق الرقمي.
- المحاسبة العامة.
- إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.
- الأمن السيبراني.
- البرمجة والتطبيقات.
- تطوير الويب.

موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/05/10هـ الموافق 2023/11/24م.


طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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