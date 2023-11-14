جامعة القصيم تعلن تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات

أعلنت
جامعة القصيم تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات، بالمسميات
التالية (التسويق و المبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، إدارة سلاسل
الإمداد والعمليات اللوجستية، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب)،
وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج:
- التسويق و المبيعات.
- التسويق الرقمي.
- المحاسبة العامة.
- إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.
- الأمن السيبراني.
- البرمجة والتطبيقات.
- تطوير الويب.
موعد التقديم:
- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/05/10هـ الموافق 2023/11/24م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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